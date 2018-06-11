В Cанкт-Петербурге установили 32 фигуры котов-футболистов

Накануне чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге открыли самый большой в Европе памятник коту, а на Конногвардейском бульваре 10 июня установили передвижную выставку "Моя любовь — футбол и кот". В рамках проекта известные художники, а также студенты творческих вузов и учащиеся художественных школ расписали 32 фигуры котов в человеческий рост.

Каждый из котов-футболистов символизирует футбольную сборную - участника ЧМ-2018. Помимо национальных флагов, коты отличаются друг от друга оригинальными рисунками, которые знакомят горожан и гостей города с культурой этих стран. К примеру, кот-мексиканец раскрашен в стиле чикано, а его исландский собрат символизирует эпоху викингов.

В одном месте коты пробудут недолго: во время проведения чемпионата их расставят на разных участках Центрального района. А те, кто соберет фотографии всех фигур, сможет получить специальный приз от котокафе "Республика кошек".