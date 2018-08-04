В Чехии на крыше гаража появился трамвай

В Чехии в городе Йиглава на юго-востоке страны автолюбитель установил на крыше гаража настоящий уличный трамвай.
Об этом сообщает ТСН.
Поднимали 16-тонную машину с помощью кранов, затем 30-летний трамвай установили на импровизированные рельсы.
Владелец гаража планирует открыть в трамвае зал для своего автомобильного клуба, но его жена считает, что на гаражной крыше должно быть кафе.
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