В Чехии на крыше гаража появился трамвай

В Чехии в городе Йиглава на юго-востоке страны автолюбитель установил на крыше гаража настоящий уличный трамвай.

Об этом сообщает ТСН.

Поднимали 16-тонную машину с помощью кранов, затем 30-летний трамвай установили на импровизированные рельсы.

Владелец гаража планирует открыть в трамвае зал для своего автомобильного клуба, но его жена считает, что на гаражной крыше должно быть кафе.