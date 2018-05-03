В честь актера Ди Каприо назвали новый вид жуков

В честь актера, филантропа и борца за биоразнообразие Леонардо Ди Каприо назвали новый вид водяных жуков.
Новый вид жуков нашли голландские энтомологи, которые исследовали заповедник Малио Бейсин на острове Борнео. Вид получил название Grouvellinus leonardodicaprioi. Таким образом ученые решили выразить актеру благодарность за создание экологического фонда, предназначенного для охраны и изучения редких экосистем. Жук принадлежит к семейству речников или элмид.
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