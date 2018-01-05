В Дубае построили необычную достопримечательность - огромную фоторамку

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самом центре Дубая возвели необычную достопримечательность - самую большую в мире фоторамку. Об этом сообщают информагентства.
Конструкция расположена в Zabeel Park, она получила название Dubai Frame. Высота сооружения - 150 м, ширина - 93 м. На верхней грани гигантской фоторамки работает смотровая площадка. На вершину туристов доставляет панорамный лифт. Строение заключает город в большой кадр, в который входят основные достопримечательности на туристическом горизонте Дубая.
Строительство туристического объекта обошлось в $43,5 млн. Планируется, что достопримечательность будет ежегодно привлекать в Дубай дополнительно порядка 2 млн путешественников.
Объект был открыт для посетителей 1 января 2018 года. Стоимость посещения достопримечательности: 50 дирхамов ($13,6) для взрослых и 30 дирхамов ($8,2) для детей. Детям до 3 лет и людям старше 60 лет вход бесплатный.
Работы над Dubai Frame начались еще в 2013 году. Изначально ее планировали открыть в 2015 году, но строительство затянулось, так как было принято решение использовать при создании объекта высококачественные материалы, в том числе позолоченную облицовку из нержавеющей стали.-0-
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