В Египте нашли гробницу возрастом 4,4 тыс. лет

Гробницу возрастом 4,4 тыс. лет обнаружили на территории плато Гизы, недалеко от Некрополя – места погребения Древнего царства.
Усыпальница, как удалось установить археологам, принадлежит египетской жрице Хетпет, которая жила во времена пятой династии фараонов. Сама гробница выложена из глиняных кирпичей, на ней четко сохранились рисунки. На изображениях – сцены охоты и рыбалки, а также две обезьяны. Одна из них изображена танцующей, вторая – собирающей фрукты.
Чтобы подобраться к гробнице, археологам пришлось снять примерно 33 кубометра земли. Раскопки на этом мете начались в октябре прошлого года.
Это не первая находка в песках Египта. Два года назад ученые заявили об обнаружении на территории египетского некрополя Куббет-эль-Хава древней стены. А в целом, по уверениям историков, египетские пески еще скрывают много артефактов древности, которые не найдены до сих пор.
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