В Европе внесли спиннеры в список опасных для здоровья товаров

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС внес спиннеры в список потенциально опасных для здоровья товаров. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на доклад, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции.

Эксперты, которые составляли список, указали, что спиннеры могут причинить вред детям. Особенно это касается моделей с подсветкой - в них есть пуговичные батарейки, которые дети могут проглотить. Скрытую угрозу несут в себе и другие мелкие части популярной игрушки.

Роспотребнадзор ранее публиковал рекомендации касательно спиннеров. Эксперты российского ведомства отмечали, что мелкие детали игрушки могут быть опасны для детей дошкольного возраста. Роспотребнадзор рекомендовал не приобретать спиннеры с рук, а также призывал при покупке обращать внимание на резкий запах изделия или издаваемый им повышенный шум - для качественных спиннеров это не характерно.-0-