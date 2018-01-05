В финальном сезоне "Игры престолов" будет 6 серий

Телеканал HBO, занимающийся выпуском одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов", официально подтвердил, что последний, восьмой сезон, выйдет на экраны в январе 2019 года. Также стало известно, что состоять он будет из шести эпизодов. К слову, это самое маленькое количество эпизодов в сезоне за всю историю сериала. С первого по шестой сезоны в "Игре престолов" было по десять серий, а в седьмом – семь.

Режиссерами выступят Дэвид Наттер, Мигель Сапочник, а финальную серию снимут Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Продюсерами станут Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

До этого уже ходили слухи о том, что восьмой сезон мы увидим не раньше 2019 года. Но информация не была официально подтверждена. Об этом говорили некоторые актеры, например, Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк.

Также известно, что будет снято сразу несколько концовок "Игры престолов", и очень узкий круг людей будет знать, какая из них настоящая. Такая мера будет предпринята, чтобы избежать возможных утечек, как это было с предыдущим сезоном.