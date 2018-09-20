В Финляндии открылся магазин, торгующий продуктами с истекающими сроками годности

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре Redi в Хельсинки открылся первый в Финляндии магазин, торгующий продуктами с истекающим сроком годности. Об этом сообщает сайт Yle.

В магазине торгуют продуктами питания и товарами, срок годности которых заканчивается, продукцией в немного нарушенной упаковке, а также овощами и фруктами с вмятинами и другими повреждениями. Цена на такой товар существенно ниже. Скидка составляет 50 — 70%.

Работают в магазине волонтеры, торговлю организовали с помощью краудфандинговой платформы, а продукция в продажу поступает от предприятий в виде пожертвований. Доходы будут направлены в пользу организации лютеранской церкви, оказывающей помощь развивающимся странам.-0-