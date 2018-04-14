В гараже бельгийца нашлись суперредкие авто

В старом гараже бельгийского коллекционера в городе Генте обнаружились редкие автомобили. Экспертов аукциона Bonhams поразил старый Jaguar XK 140 с кузовом от туринского дизайнера Джованни Мичелотти.

Ателье Мичелотти выпустило только три таких автомобиля. Первоначально авто было кремовым с синим салоном, но в пятидесятые годы этот экземпляр попал в ДТП, и после этого у него заменили кузов, головку блока цилиндров и выпускную систему.

Но и нынешнее состояние раритета далеко до идеального – оно срочно нуждается в реставрации. Эксперты оценили его в 10-15 тысяч евро, но на аукционе коллекционеры могут предложить цену в разы большую.

Кроме этого раритета, в гараже коллекционера нашлись Ferrari 308 GT4, Jaguar E-Type Series 1, Citroen, Wolseley в эксклюзивном исполнении.