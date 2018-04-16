В Германии обнаружили серебряный клад Х века

На немецком острове Рюген в Балтийском море нашли клад, который ученые отнесли к концу Х века, к эпохе короля Дании и Норвегии Харальда Первого Синезубого. Об этом сообщает ТАСС.

Клад нашли археолог-любитель Рене Щён и 13-летний школьник Лука Малашниченко.

Сначала мальчик нашел блестящий предмет и решил, что это кусочек алюминия. Но потом с помощью Щёна он нашел целый клад. На территории площадью в 400 квадратных метров были обнаружены фибулы (детали одежды, служившие и украшением, и застежкой одновременно), плетеное ожерелье, жемчуг, фрагменты колец и более 500 частично поврежденных серебряных монет. Около сотни из них эксперты относят в эпохе Харальда I.

Это самый большой одиночный клад монет времен Харальда I, найденный в южной части Балтийского моря. Ранее в этом регионе археологи уже находили предметы, принадлежавшие самому Харальду I и его окружению. В 1872 и 1874 годах на острове Хиддензе в нескольких километрах от Рюгена, были найдены 16 частей одного ювелирного набора.

Харальд I Синезубый – король Дании и Норвегии (958-986). По версии, получил прозвище из-за темного цвета зубов. Прославился тем, что при нем в 965 году Дания официально приняла христианство.