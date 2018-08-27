В Германии появилась "работа мечты"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нескольких городах Германии появилась новая должность "ночной мэр". В его обязанности входит посредничество между владельцами клубов, шумными компаниями и местными жителями, которым нужна тишина, сообщает Пятый канал.
Хендрик Майер – "ночной мэр" города Манхайма. Для встреч с местными жителями и посетителями ночных клубов у него есть столик в одном из ресторанов города. Первому в стране "ночному мэру" 27 лет, он студент, за работу ему платят из городского бюджета 1200 евро в месяц.
Первое предвыборное обещание он уже выполнил: установил на самых оживленных по ночам улицах Манхайма коробки для пустых бутылок.-0-
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