В грузинском Марнеули из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В грузинском городе Марнеули из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята. О неординарном случае сообщают местные СМИ и очевидцы в социальных сетях.

Яйца на свалку привезли с местной птицефабрики. Как пояснил журналистам мэр Марнеули Темур Абазов, на предприятии посчитали их испорченными. Тем не менее, из них вылупилось большое количество цыплят, которых живущие неподалеку люди забрали себе.

По словам Темура Абазова, на свалке яйца оказались в теплом месте, в условиях, схожих с теми, как если бы их высиживала курица.-0-