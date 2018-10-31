В Индии построили самую высокую статую в мире

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индийском штате Гуджарат построили самую высокую в мире статую, которую назвали статуей Единства, сообщает Reuters.
Статуя выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м). высота нового монумента - 182 м.
Памятник установлен в честь Валлабхаи Пателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в единое государство. Скульптура Валлабхаи Пателя состоит из 40-метрового постамента и 142-метровой статуи. На уровне 153 м установлена смотровая площадка, которая может одновременно вместить до 200 человек.
Статую построили за пять лет. Ее стоимость – $430 млн.-0-
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