В Instagram появился новый аккаунт патриарха Кирилла

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завел аккаунт в соцсети Instagram. Он носит название "День патриарха" .

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха, в Instagram-аккаунте будут размещать фото и видеоролики о повседневном служении патриарха Кирилла, не входящие в контент официального сайта.

"Здесь будем публиковать интересные фото и видео нашего предстоятеля, неожиданные, неформальные моменты его служения. Ведь не все фотографии входят в альбомы на официальном сайте, многое остается за кадром", - говорится в сообщении пресс-службы.

A post shared by Patriarch Kirill (@dayofpatriarch) on Mar 1, 2018 at 12:05am PST

Также будет поддерживаться еще один аккаунт, в котором будут публиковать официальные фото. Кроме того, в Instagram существует и третий аккаунт с именем патриарха, который передан пресс-службе и будет развиваться в будущем.

Ранее странички патриарха были открыты в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте", они имеют 26 тыс. и 414 тыс. подписчиков соответственно.-0-