В Instagram появился новый аккаунт патриарха Кирилла

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завел аккаунт в соцсети Instagram. Он носит название
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха, в Instagram-аккаунте будут размещать фото и видеоролики о повседневном служении патриарха Кирилла, не входящие в контент официального сайта.
"Здесь будем публиковать интересные фото и видео нашего предстоятеля, неожиданные, неформальные моменты его служения. Ведь не все фотографии входят в альбомы на официальном сайте, многое остается за кадром", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также будет поддерживаться еще один аккаунт, в котором будут публиковать официальные фото. Кроме того, в Instagram существует и третий аккаунт с именем патриарха, который передан пресс-службе и будет развиваться в будущем.
Ранее странички патриарха были открыты в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте", они имеют 26 тыс. и 414 тыс. подписчиков соответственно.-0-
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