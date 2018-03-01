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СМИ Беларуси

В Instagram появился новый аккаунт патриарха Кирилла

Калейдоскоп 01.03.2018 | 15:18
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завел аккаунт в соцсети Instagram. Он носит название "День патриарха".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха, в Instagram-аккаунте будут размещать фото и видеоролики о повседневном служении патриарха Кирилла, не входящие в контент официального сайта.

"Здесь будем публиковать интересные фото и видео нашего предстоятеля, неожиданные, неформальные моменты его служения. Ведь не все фотографии входят в альбомы на официальном сайте, многое остается за кадром", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также будет поддерживаться еще один аккаунт, в котором будут публиковать официальные фото. Кроме того, в Instagram существует и третий аккаунт с именем патриарха, который передан пресс-службе и будет развиваться в будущем.

Ранее странички патриарха были открыты в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте", они имеют 26 тыс. и 414 тыс. подписчиков соответственно.-0-

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Теги
Патриарх Кирилл, социальные сети
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