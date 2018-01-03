В интернете обсуждают беременность невесты футболиста Тарасова

В сети активно обсуждают беременность невесты российского футболиста Дмитрия Тарасова. Правда, пока это только на уровне слухов. О беременности Анастасии Костенко поклонники заговорили сразу же после помолвки пары. Они заметили на фотографиях с отдыха, что живот девушки едва заметно округлился. А тут модель еще и выложила новогоднее фото с женихом, на котором она обнимает свой живот.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Дек 31, 2017 at 7:08 PST

После этого снимка, под которым кроме поздравления с Новым годом Анастасия ничего не написала, все стали предполагать, что девушка находится в интересном положении. Правда, нашлись и злые языки, которые язвительно отметили, что это вовсе не беременность, а она просто "пузо отъела".

Несмотря на то, что пока это только слухи, люди начали гадать, как это отразится на бывшей жене футболиста Ольге Бузовой. Некоторые шутят, что нам стоит теперь ждать нового альбома от Ольги. Напомним, что после развода телеведущая запела. -0-