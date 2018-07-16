В интернете появились первые фото с крещения принца Луи

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевский дом Великобритании обнародовал официальные фотографии крещения принца Луи - третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. Крещение принца Луи состоялось 9 июля в часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Это мероприятие стало первым официальным выходом малыша в свет после выписки из роддома, сообщает ВВС.

Церемонию посетили 40 самых близких людей – родственники и друзья. Не смогли присутствовать лишь королева Елизавета II и принц Филипп. Сообщается, что мероприятие они пропустили по состоянию здоровья.

Для того чтобы запечатлеть знаменательное событие, был приглашен известный фотограф Мэтт Холиоук, который в свое время также работал на церемонии в честь 70-летия свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Позже он признался, что получил огромное удовольствие от съемок в день крещения, поскольку члены королевской семьи были в превосходном настроении.

На официальных фото помимо принца Луи, его брата принца Джорджа, сестры принцессы Шарлотты и родителей также присутствуют принц Гарри и его супруга Меган, принц Чарльз и его супруга Камилла, а также семья Миддлтон: родители герцогини Кейт, брат Джеймс и сестра Пиппа.

На снимках можно увидеть интерьер утренней комнаты и ландшафты сада Кларенс-хаус - официальной королевской резиденции.-0-

Фото ВВС