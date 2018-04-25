В Иране нашли мумию

В Иране во время строительных работ рабочий нашел мумию. Предполагается, что это может быть мумия предпоследнего шаха Пехлеви. Найдена она вблизи места, где раньше находился мавзолей усопшего.

Мумифицированные останки нашли в городе Рей, в 10 км к югу от Тегерана, рядом с мечетью Шах Абдол-Азим. Минареты этой мечети ранее украшали мавзолей шаха.

Чтобы точно сказать, принадлежат ли останки Резе Пехлеви, предпоследнему шаху, планируют провести анализ ДНК. Резе Пехлеви умер в Йоханнесбурге в 1944 году в возрасте 66 лет. Его останки были забальзамированы и хранились в усыпальнице египетских правителей в Каире. Через шесть лет их перевезли на родину и захоронили в мавзолее.