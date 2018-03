В ирландском аэропорту спасали замерзшего зайчонка

Во время обхода служебная собака обнаружила на летном поле аэропорта ирландского Дублина маленького зайчонка. Малыша отнесли сотрудникам воздушной гавани.

Hareport News: In response to the many queries we've received, hare Emma continues to thrive. Specialist advice has been received on her care & she's gaining weight. She's blissfully unaware of her global fame. #HareEmma pic.twitter.com/448dwU9q9J