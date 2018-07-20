В Италии готовятся собрать урожай с первого в мире подводного огорода

В Италии разработали уникальный проект теплицы, в которой можно выращивать овощи и травы под водой. Земледельческий комплекс получил название "Сад Немо".

На глубине около 800 метров выращивают овощи и травы в сферических теплицах. Растения выращивают по инновационной технологии и орошаются жидкостью, образованной после опреснения морской воды.

Сегодня в подводных теплицах уже активно растут помидоры, чеснок, бобы, соя и ряд лечебный трав. Следит за растениями морской земледелец с навыками дайвера.

Сам проект был разработан 6 лет назад компанией Ocean Reef Group. Разработчики уверены, что выращивание трав и овощей под водой может похвастаться многими преимуществами. Самый главный из которых – стабильная температура моря.