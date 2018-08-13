В Италии медсестра завещала больнице €600 тыс.

В итальянском городе Триест бывшая медсестра завещала все личные сбережения своей больнице, сообщает местное издание Ilmessaggero.

Мария Болонья проработала всю свою жизнь в одной из больниц города Триест. После смерти единственного сына из-за тяжелой болезни и кончины мужа она осталась без родственников и решила звещать больнице, в которой проработала всю жизнь, свои деньги.

Женщина умерла в прошлом году в возрасте 95 лет. Спустя несколько месяцев бюрократических процедур сумма в €600 тыс перешла на счет госпиталя на 2018-2020 годы. Их направят на строительство нового гардероба на 450 шкафчиков, оборудование для отделения по переливанию крови для лечения инфекционных заболеваний и ремонт столовой и входа в больницу.