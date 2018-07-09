В Италии умерла самая пожилая женщина Европы

В провинции Флоренции, коммуне Монтелупо-Фьорентино, умерла самая пожилая женщина Европы. Джузеппине Проетто-Фрау на тот момент было 116 лет и 37 дней.

Джузеппина родилась на острове Сардиния 30 мая 1902 года. У нее было четверо братьев и столько же сестер. Выйдя замуж за Джузеппе Фрау, она родила троих детей. В 1946 году Джузеппина переехала во Флоренцию, где и прожила до конца жизни.

Джузеппина являлась старейшим жителем Италии, а позже и Европы - с 13 июля 2017 года по 6 июля 2018-го.

На данный момент звание самой пожилой женщины на планете принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман. Официально зафиксированные и документально подтвержденные даты рождения и смерти делают французскую долгожительницу старейшим человеком из когда-либо живших на Земле. На момент смерти ей было 120 лет.