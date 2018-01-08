В Израиле ежиков с ожирением посадили на диету

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские ученые назначили строгую диету и физические нагрузки 10 ежам, страдающим от лишнего веса.

Специалисты утверждают, что ожирение животных вызвано тем, что они регулярно объедались на улицах. Часто ежи съедают корм, оставленный людьми для бездомных кошек, что вредит их здоровью.

Один из самцов, обнаруженный два месяца назад, весил 1,6 килограмма, что почти вдвое превышает нормальную массу взрослого ежа. Благодаря диете он похудел уже на 120 граммов.

В настоящий момент звери содержатся в зоопарке Рамат-Ган. Когда курс лечения завершится, их отпустят на волю.-0-