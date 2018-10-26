В Японии две хурмы продали за $5 тыс.

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две хурмы элитного сорта тэнкафубу были проданы в Японии за 540 тыс. иен ($4,82 тыс.), сообщил телеканал NHK.

Торги прошли сегодня в японской префектуре Аити, расположенной в центральной части острова Хонсю. Имя покупателя фруктов традиционно не раскрывается.

Впервые тэнкафубу появилась в продаже два года назад: тогда два плода продали за 320 тыс. иен ($3 тыс.), в прошлом году цена выросла до 540 тыс. иен ($4,8 тыс.).Такая высокая стоимость хурмы обусловлена ее исключительной сладостью.-0-