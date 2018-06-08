В Японии появилась прозрачная версия Coca-Cola

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный бренд Coca-Cola презентовал в Японии новую версию знаменитого напитка - бесцветную колу. Об этом сообщает ТАСС.
Совсем скоро жители Японии смогут попробовать прозрачную низкокалорийную колу со вкусом лимона. Напиток, на создание которого ушел год, появится в продаже 11 июня.
Ожидается, что пол-литровая бутылка лимонной Coca-Cola будет стоить в Японии $1,69, а цена банки объемом в 280 мл составит чуть более одного доллара.-0-
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