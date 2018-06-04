В Канаде неожиданно выпал снег

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор в ночь на 4 июня неожиданно обрушился снегопад, сообщает ТАСС.

Снег выпал в таких крупных городах региона, как Сент-Джонс и Гандер на острове Ньюфаундленд. При этом столбики термометра опускались до минус одного градуса Цельсия, а при порывах ветра - до минус 7. Синоптики прогнозируют, что в течение сегодняшнего дня может выпасть более 10 см осадков.

Июньский снегопад для данного региона является крайне редким явлением. Так, в последний раз в Сент-Джонсе в начале июня снег выпадал 22 года назад.

Холодный циклон также испортил теплую погоду и в других атлантических провинциях Канады - Новой Шотландии, Острове принца Эдуарда и Нью-Брансуике, где местами похолодало до минус одного градуса Цельсия, но снегопадов в этих регионах пока не наблюдается.-0-