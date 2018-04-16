В Канаде под слоем вечной мерзлоты нашли суперсоленые озера

В Канаде под слоем вечной мерзлоты нашли два суперсоленых озера. Исследователи из университета Альберты определили, что вода в них может находиться под слоем льда на глубине 550-750 метров. Вода в озерах может иметь соленость, в четыре раза превышающую соленость воды в океане.
Если информация найдет подтверждение, то эти озера будут единственными на Земле подледовиковыми солеными озерами, потому что ранее найденные около ста подледовиковых озер – пресноводные.
Ученые предполагают, что условия в таких водоемах могут быть похожими на условия на спутнике Юпитера Европе – там ученые нашли железное ядро и скрытый под слоем льда океан.
Если же в воде этих озер найдут микроорганизмы, подтвердится догадка ученых, что они могли развиться без связи с атмосферой.
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