В Кении образовалась трещина в земле

Африку постепенно разрывает на две части. К такому выводу пришли ученые, обнаружив в земной коре западнее столицы Кении Найроби трещины глубиной 15 метров и шириной около 20 метров, передает CBS.
Версий образования трещины две. Одни исследователи считают, что разлом в земле образовался в течение сотен тысяч лет, и только теперь он стал виден. На основе этого ученые сделали вывод, что процесс продолжится и дальше и приведет к формированию на месте Африки двух новых континентов примерно через 50 миллионов лет.
Вторая версия в том, что разлом - это результат частых ливней, и он является поверхностным, а не глубинным.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.414 BYN
|2.41 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9668 BYN
|1.964 BYN
|1.966 BYN
|RUB
|3.4033 BYN
|3.395 BYN
|2.42 BYN