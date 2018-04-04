В Кении образовалась трещина в земле

Африку постепенно разрывает на две части. К такому выводу пришли ученые, обнаружив в земной коре западнее столицы Кении Найроби трещины глубиной 15 метров и шириной около 20 метров, передает CBS.

Версий образования трещины две. Одни исследователи считают, что разлом в земле образовался в течение сотен тысяч лет, и только теперь он стал виден. На основе этого ученые сделали вывод, что процесс продолжится и дальше и приведет к формированию на месте Африки двух новых континентов примерно через 50 миллионов лет.

Вторая версия в том, что разлом - это результат частых ливней, и он является поверхностным, а не глубинным.