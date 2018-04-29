В Китае 335 древних гробниц оказались под угрозой уничтожения

Во время раскопок в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) китайские археологи нашли 335 гробниц периода династии Западная Чжоу (1100-771 годы до н. э). Об этом сообщает ТАСС.
Большинству захоронений угрожает разрушение из-за строительства на этом месте гидроэлектростанции.
Археологические раскопки проводились в уезде Хуэйли, площадь, на которой велись работы, составила более 37,5 тыс. кв. м. Во время раскопок археологи нашли в гробницах более 2,1 тыс. интересных находок - изделия из керамики, камня, меди, железа, кости и ракушек. Некоторые из артефактов передали в археологический музей уезда Хуэйли и музей города Чэнду для изучения.
Вблизи от этого места ведется строительство гидроэлектростанции "Удундэ". После запуска электростанции большая часть обнаруженных захоронений может быть затоплена или частично разрушена.
ГЭС планируют ввести в эксплуатацию к концу 2019 года. Она станет четвертой по величине гидроэлектростанцией в Китае.
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