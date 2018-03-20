В Китае детенышам панд вживили микрочипы

20 марта, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. Семнадцати пандам, родившимся в прошлом году в Китайском центре по сохранению и исследованию больших панд в провинции Сычуань, были вживлены ID микрочипы для отслеживания передвижения животных и наблюдения за их развитием.

"По размеру такие чипы не больше половины рисового зерна, - рассказал специалист по разведению панд Ли Дэшэн. - На нем содержится уникальный идентификационный код, и благодаря сенсору мы можем считать с него информацию о физическом состоянии и возрасте панды".

По словам Ли Дэшэна, вся детальная информация о детенышах будет храниться в специальных базах данных. Она необходима для более подробного изучения и ухода за пандами. Чипы имплантированы всем пандам центра за исключением слишком старых особей. Перед тем как панды будут подвергаться медицинскому осмотру либо же их будут выпускать на волю, вся собранная чипом информация будет дважды проверена.

"Панд за пределами центра отслеживают с помощью GPS-трекера, но всегда есть вероятность, что гаджет спадет, тогда как микрочип в этом плане более надежный", - отметил Ли Дэшэн.

Большие панды (бамбуковые медведи) находятся под угрозой исчезновения и живут в основном в горах на севере провинции Сычуань, а также на юге провинций Ганьсу и Шэньси.-0-