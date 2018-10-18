В Китае девочка упала с платформы метро - мать в это время занималась смартфоном

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Китае пятилетняя девочка провалилась под поезд, пока мать занималась своим телефоном. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в столичном метро на станции Пекин-Центральный. Мать вместе с ребенком заходили в вагон поезда, но в какой-то момент девочка оступилась и провалилась в щель между платформой и поездом.

Женщина заметила отсутствие малышки только спустя какое-то время, так как была увлечена происходящим на экране своего смартфона. Она бросилась на помощь дочери только после того, как заметила, что рядом с ней лежит ее рюкзак, а самого ребенка рядом нет.

Подоспевший до отхода поезда сотрудник вокзала, убедившись, что с девочкой все хорошо, помог ей выбраться.

Сообщается, что девочка отделалась шишкой на лбу и сильным испугом.-0-

Фото South China Morning Post