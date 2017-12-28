В Китае дворники перебрали 13 т мусора, чтобы найти кольцо с бриллиантом

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница китайского города Янчжоу по фамилии Ся случайно выбросила драгоценное кольцо стоимостью порядка $16,7 тыс. в мусорное ведро. После многочасовых поисков муниципальные службы вернули дорогостоящую пропажу ее владелице, сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

Отмечается, что китаянка по невнимательности выбросила в мусорку вместе с бытовыми отходами кольцо с бриллиантом в один карат. Осознала свою оплошность она слишком поздно - уже после того, как мусор с драгоценностью попал к коммунальщикам. Надежды на то, что кольцо найдется, почти не было, но все же женщина сообщила об утере муниципальным службам.

Коммунальщики проявили большое участие при поиске пропажи: восемь дворников в течение нескольких часов перебирали 13 т спрессованных отходов. Их усилия увенчались успехом, и кольцо было возвращено законной владелице. Женщина была счастлива и отблагодарила неравнодушных дворников. Она призналась, что это кольцо ей очень дорого, так как это подарок ее мужа.-0-