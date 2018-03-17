В Китае камера видеонаблюдения сняла поезд-призрак

В Сети пользуется популярностью видео из Китая, на котором можно разглядеть поезд-призрак. Этот поезд приехал на станцию Батоу, и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Сотрудники службы безопасности были шокированы, увидев контур поезда, который остановился, постоял около полминуты и благополучно уехал.

Пользователи соцсетей пришли к выводу, что призрачный поезд остановился, чтобы забрать пассажиров и уехать вместе с ними в неизвестном направлении.

Вероятнее всего, ничего аномального в этом видео нет, а все можно объяснить техническим багом видеокамеры.