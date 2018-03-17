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В Китае камера видеонаблюдения сняла поезд-призрак

Калейдоскоп 17.03.2018 | 10:58

В Сети пользуется популярностью видео из Китая, на котором можно разглядеть поезд-призрак. Этот поезд приехал на станцию Батоу, и был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Сотрудники службы безопасности были шокированы, увидев контур поезда, который остановился, постоял около полминуты и благополучно уехал.

Пользователи соцсетей пришли к выводу, что призрачный поезд остановился, чтобы забрать пассажиров и уехать вместе с ними в неизвестном направлении.

Вероятнее всего, ничего аномального в этом видео нет, а все можно объяснить техническим багом видеокамеры.

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Теги
видео, Китай
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