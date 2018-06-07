В Китае нашли древнейшие на Земле следы живого организма

7 июня, Нанкин /БЕЛТА - Синьхуа/. Палеонтологи объявили об обнаружении в Китае древнейших ископаемых следов, или ихнофоссилий, оставленных креветкообразным живым организмом 540 млн лет назад.

Открытие принадлежит группе ученых из Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая и Политехнического университета Вирджинии (США).

В провинции Хубэй в районе Санься (плотина и электростанция "Три ущелья" на реке Янцзы) исследователями были найдены более 10 плит с ископаемыми следами животных, существовавших 551 - 541 млн лет назад. На одной из них видны две параллельные полосы, расстояние между которыми составляет 1-2 см.

На пласте горной породы, по мнению ученых, зафиксирован момент движения двусторонне-симметричного организма по морскому дну и его погружения в морские отложения. Путем сопоставительного анализа специалисты пришли к выводу, что упомянутый организм может относиться к членистоногим и кольчатым червям или является их предком.

"Как считают наши коллеги, речь идет о креветкообразном животном. Это значит, что в преддверии "Кембрийского взрыва" на нашей планете уже существовал двусторонне-симметричный организм с конечностями", - поделился научный руководитель группы, старший научный сотрудник Нанкинского института геологии и палеонтологии Чэнь Чжэ.

Предки абсолютного большинства современных высших животных появились на Земле лишь 540 млн лет назад в начальном этапе кембрийского периода. Данный период, когда наблюдалось резкое увеличение числа живущих в то время особей и появления новых видов, известен в научных кругах под названием "Кембрийский взрыв".-0-