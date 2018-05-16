В Китае открылось самое большое безосевое колесо обозрения в мире

16 мая, Цзинань /БЕЛТА - Синьхуа/. Самое большое в мире безосевое колесо обозрения открылось в городе Вэйфан провинции Шаньдун на востоке Китая.

По официальным данным, колесо достигает 145 м в высоту и 125 м в диаметре. Аттракцион состоит из 36 кабинок, каждая из которых может вместить до 10 человек. Для совершения полного оборота колесу понадобится около 30 минут.

На сооружение этой конструкции ушло более 5 тыс. т стали. Срок постройки составил 3 года.

"Конструкции подобного рода встречаются крайне редко", - отметил Ма Динъюань, глава компании, ответственной за реализацию проекта. По его словам, компания намерена подать заявку на получение статуса рекордсмена Гиннесса.

Строительство колеса обозрения было завершено в конце 2017 года, после чего объект проходил тестовые испытания на безопасность.-0-