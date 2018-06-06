В Китае перенесли историческое столетнее здание

Специалисты в Шанхае, освобождая место для строительства гипермаркета, подвинули старое, построенное сто лет назад здание на новое место. Строение является исторической ценностью, поэтому речь о сносе постройки не шла.

Под фундамент дома проложили специальные рельсы и по ним сдвинули дом более чем на 50 метров. В процессе использовались гидравлические механизмы с компьютерным управлением. Старое здание не только сдвинули с места, но и развернули на 90 градусов. На эту работу у специалистов ушло две недели.