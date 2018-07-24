В Китае появился небоскреб-водопад

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Гуйян построили необычный небоскреб. С одной из стен здания стекает огромный водопад. Об этом пишет издание Xinhua.
Размещается водопад на фасаде 121-метрового бизнес-центра "Либянь". Чтобы вода поднималась на столь большую высоту, инженеры проекта предусмотрели наличие четырех мощных насосов.
Отмечается, что проектировщики продумали и звукоизоляцию - внутри бизнес-центра шум воды совсем не слышен.
Местные власти уверены, что необычное здание станет одной из главных достопримечательностей города, оно будет привлекать в Гуйян туристов. -0-
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