В Китае появился небоскреб-водопад

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Гуйян построили необычный небоскреб. С одной из стен здания стекает огромный водопад. Об этом пишет издание Xinhua.

Размещается водопад на фасаде 121-метрового бизнес-центра "Либянь". Чтобы вода поднималась на столь большую высоту, инженеры проекта предусмотрели наличие четырех мощных насосов.

Отмечается, что проектировщики продумали и звукоизоляцию - внутри бизнес-центра шум воды совсем не слышен.

Местные власти уверены, что необычное здание станет одной из главных достопримечательностей города, оно будет привлекать в Гуйян туристов. -0-