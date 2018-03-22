В Китае показали один из самых дорогих внедорожников в мире

Самый тяжелый, самый дорогой, самый эксклюзивный - при описании своего нового продукта маркетологи не скупятся на похвалы. Речь идет о машине Karlmann King китайского производителя IAT, передают информагентства.

Что удивительно, для создания новинки производителю не потребовались мощности Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley. Они просто взяли шасси от "американца" Ford F-550 и одели его в стелс-кузов собственного производства.

Это не сильно снизило заметность автомобиля, скорее напротив, приковало к нему всеобщее внимание. Заглянем под капот: 6,8-литровый двигатель мощностью 400 л.с. разгоняет джип всего до 140 км/ч. Автомобиль, отметим, весит около 6 тонн.

Внутри Karlmann King куда интереснее - здесь и ЖК-экраны, холодильник, подсветка "звездное небо", VIP-отсек, отделенный от водителя. Максимальная (шестиместная и шестидверная) версия автомобиля будет продаваться за 3,8 млн долларов. При этом выпустят не более 9 автомобилей, так что всем желающим следует поторопиться.