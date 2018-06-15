В Китае построен стеклянный мост на высоте 360 м

15 июня, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Стеклянный кольцевой мост "Прогулка в небесах", построен в китайской провинции Хэнань над обрывом на высоте 360 м. Он откроется для посещения 16 июня.
Мост находится в ландшафтном парке Хуншилинь, его поверхность составлена из 150 трехслойных стекол. Он почти на 9 м длиннее, чем стеклянная дорога в Большом каньоне в США (42 м).-0-
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