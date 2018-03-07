В Китае ребенок заблокировал iPhone матери на 47 лет

В Шанхае маленький мальчик заблокировал iPhone своей матери на 47 лет. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Женщина оставила малыша с гаджетом, а сама занялась делами. Мальчик должен был все это время смотреть образовательные ролики, однако в какой-то момент ребенку было предложено ввести пароль для разблокировки экрана. В течение длительного времени он вводил неправильные пароли. В результате этого время, через которое можно вновь ввести пароль, накопилось до 47 лет.
Женщина сначала отнесла смартфон в мастерскую, однако там сказали, что сделать ничего нельзя. Теперь родительница думает, выкинуть гаджет или оставить для внуков, которым она расскажет, что "это была ошибка вашего отца".-0-
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