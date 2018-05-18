В Китае создали самое тонкое в мире стекло

18 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские исследователи создали уникальное стекло толщиной 0,12 мм - тоньше двух листов бумаги для печати.

Во время испытаний рекордно тонкое стекло осталось целым после удара стального шарика весом 55 г, падающего с метровой высоты. Это воздействие эквивалентно силе автомобиля, который мчится со скоростью 150 км/ч, пояснил старший научный сотрудник Бэнбуского проектного института стекольной промышленности китайской корпорации China National Building Material Group Цао Синь.

Супертонкое стекло представляет собой ключевой материал в индустрии электронной промышленности при изготовлении дисплеев для мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров. Чем тоньше стекло, тем лучше его прозрачность и гибкость.

На изготовление тонкого и при этом прочного стекла китайские специалисты потратили более 30 лет. Их прорыв спровоцировал падение цены сверхтонкого стекла более чем на 66% на международном рынке.

Цао Синь с коллегами поставил задачу создать еще более тонкое стекло, толщина которого составит лишь 0,1 мм.-0-