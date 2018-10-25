В китайской провинции Хэбэй обнаружены останки динозавра возрастом более 130 млн лет

25 октября, Пекин БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайские ученые обнаружили в Фэннин-Маньчжурском автономном уезде провинции Хэбэй (северный Китай) окаменелости динозавра, который принадлежал к доисторической экосистеме биота Жэхэ и существовал 130 млн лет назад.

Открытие может переписать историю эволюции палеобионтов, считают ученые Китайской государственной комиссии специалистов по палеобионтам.

По словам куратора музея древних ископаемых уезда Фэннин Вана Чаолина, окаменевший динозавр был найден случайно в охранной зоне окаменелостей уезда Фэнин. Сотрудник музея во время обхода обнаружил на поверхности земли две окаменелости костей ноги динозавра, диаметр сустава которых составляет около 30 см, длина - больше 1 м. В ходе дальнейших работ обнаружили также 5 окаменелостей лопаточных костей и хвостового позвонка динозавра.

Ученые установили, что окаменевшие кости ноги принадлежат крупному динозавру, который, возможно, является новым видом такого животного. Китайский специалист по палеонтологии Чжан Фучэн рассказал, что обладатель необычной конечности был 17 м в длину как минимум.

Данное открытие имеет большое значение для изучения происхождения и эволюции жизни и может переписать эволюционную историю палеопозвоночных на планете, считают ученые.

В 2005 году на территории Фэннин были обнаружены окаменелые останки древнейшей в мире птицы под названием "Хуамэй цзиньфэнняо".-0-