В китайском McDonald's стали продавать "русский" бургер с колбасой

Новое блюдо появилось в меню китайских ресторанов быстрого питания McDonald's. "Русский бургер" пополнит линейку бургеров с "национальным колоритом". Помимо "русского", в меню китайского McDonald's также представлены "Немецкий бургер" с традиционными сосисками и "Аляскинский бургер" с рыбой.

Отличительной особенностью "Русского бургера" станет семимиллиметровый кусок копченой колбасы. Как полагают сотрудники McDonald's, именно это придает блюду "русский дух". Насколько "Рашнбургер" будет пользоваться спросом – время покажет. Как сообщают на сайте компании, стоимость такого гамбургера в комплекте с напитком обойдется покупателю, примерно, в 18 юаней.