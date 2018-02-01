В клипе Бузовой снялся "самый красивый преступник" Джереми Микс

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский экс-преступник и модель Джереми Микс принял участие в съемках видеоклипа Ольги Бузовой на композицию "Wi-fi".

О совместной работе с Джереми Миксом, который получил известность как "самый красивый преступник", Бузова сообщила в соцсети Instagram.

"24 часа без сна... но это стоит того. Это будет лучшая моя работа", - написала скандально известная девушка под совместным снимком с Джереми Миксом. Запись собрала за день почти 400 тыс. отметок "Нравится".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 31, 2018 at 6:25 PST

Джереми также разместил на своей страице в Instagram снимок из Москвы. Он позирует на Красной площади, причем на его черном пальто видны снежинки, так как в российской столице сейчас снежно. "Какая красивая страна. Москва, Россия", - поделился впечатлениями американец.

Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Янв 31, 2018 at 6:10 PST

Джереми Микс стал звездой сети в еще в 2014 году. Произошло это после того, как его снимок опубликовала в Facebook полиция города Стоктон: он был арестован за незаконное хранение оружия. Пользователи сети стали делиться данной фотографией, высказывая при этом восхищение красотой молодого преступника. После этого американец решил исправиться и посвятить себя модельной работе. Вышел на свободу Джереми весной 2016 года. Уже в июне 2016-го он опубликовал в сети свое первое профессиональное фото.

Джереми Микс - многодетный отец, у него есть трое детей. Летом 2017 года его жена Мелисса Микс объявила о желании развестись после восьми лет брака, не сумев простить супругу измену с наследницей империи Topshop Хлоей Грин.-0-