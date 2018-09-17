В Книге рекордов Гиннесcа появилась новая информация

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре 2018 года в Книге рекордов Гиннесcа появилась новая запись о самом старом дайвере.

Автором этого рекорда стал 95-летний житель Кипра Рэй Вулли, который погрузился в воду на глубину 40 м и провел там 44 мин. На сегодняшний день это самое лучшее достижение среди дайверов такого возраста. Сам же рекордсмен мечтает повторить погружение и установить новый рекорд в следующем году в возрасте 96 лет. Фиксировался новый рекорд с помощью фото- и видеосъемки.-0-