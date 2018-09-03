В крымском сафари-парке лев полез к туристам обниматься

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крымском сафари-парке "Тайган" лев залез в машину с туристами и начал обниматься. Как отмечает российское интернет-издание Medialeaks, дикие кошки питомника отличаются своим миролюбием и любовью к ласке.

Лев-подросток по кличке Филя запрыгнул в открытую машину во время экскурсии, оттеснив водителя с его места, а затем полез в салон, требуя от пассажиров ласки. Это видео сафари-парк опубликовал на своем сайте. Автор также пишет, что лев неравнодушен к автомобилям.

В комментариях к ролику зрители называют Филю "двумя центнерами милоты" и, шутя, требуют выдать ему водительские права.

Сафари-парк "Тайган" известен тем, что живущие там львы и тигры ведут себя, как обычные кошки. А то, как руководитель парка гоняет расшалившихся хищников с помощью обычной тапки, словно шкодливых котов, приводит гостей со всего мира в еще большее изумление. Парк "Тайган" считается крупнейшим в Европе питомником львов и других крупных млекопитающих.-0-