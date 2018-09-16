В Лондоне проходит Неделя моды 2018

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя моды - одно из основных событий в мировой fashion-индустрии. Она продлится до 19 сентября. Об этом сообщает Fashion Network. Лондонская Неделя моды включает 200 показов от британских и мировых дизайнеров. Представлены коллекции "Весна-лето 2019".

В первый день на подиуме свои коллекции продемонстрировали бренды Alexa Chung, Sadie Williams, Fyodor Golan и другие дизайнеры. 16 сентября прошло одно из ключевых мероприятий Недели моды - юбилейное шоу в честь 10-летия бренда Виктории Бекхэм. Она впервые показала коллекцию в родной Британии.

В этом сезоне на Лондонской Неделе моды сразу два больших юбилея — десятилетие своих брендов отмечают Виктория Бекхэм и Мэри Катранзу.-0-