В Лондоне решили проблему переизбытка туристов

Чтобы ограничить поток туристов в центре Лондона, гостям столицы Великобритании предлагают сыграть в туристический квест в обмен на скидки. Сделать это решили при помощи специально созданной игры Play London With Mr. Bean.
Игрок должен посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить разные уровни заданий – заработанные очки можно обменять на скидки.
"Play London With Mr. Bean" предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать добавлять новые уровни, аттракционы и предложения", - сообщили в компании, которая разрабатывала игру.
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