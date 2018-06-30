В Лондоне решили проблему переизбытка туристов

Чтобы ограничить поток туристов в центре Лондона, гостям столицы Великобритании предлагают сыграть в туристический квест в обмен на скидки. Сделать это решили при помощи специально созданной игры Play London With Mr. Bean.

Игрок должен посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить разные уровни заданий – заработанные очки можно обменять на скидки.

"Play London With Mr. Bean" предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать добавлять новые уровни, аттракционы и предложения", - сообщили в компании, которая разрабатывала игру.