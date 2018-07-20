В Лондоне в честь 25-летия "Парка Юрского периода" появилась статуя Яна Малкольма

В честь юбилея культовой франшизы "Парк Юрского периода" в Лондоне возле Тауэрского моста появилась огромная статуя доктора Яна Малкольма.
Монумент длиной 7,6 метров и высотой 2,7 метра изображает героя актера Джефф Голдблюма в его знаменитой позе из картины "Парк Юрского периода".
Now I see him, he's the most beautiful thing I ever saw. #jurassicjeff @NOWTV pic.twitter.com/KIMAQnBFg7— Meganium (@megnaan) 18 июля 2018 г.
Как говорит сам актер, расслабленная поза и расстегнутая рубашка были его импровизацией. Впоследствии этот кадр из фильма послужил для создания множества интернет-мемов.
Огромный Ян Малкольм весом в 150 кг будет радовать жителей и гостей британской столицы до 26 июля.
Celebrating 25 years of Jurassic Park with this hunk @jeffgoldblum
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