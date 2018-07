В Лондоне в честь 25-летия "Парка Юрского периода" появилась статуя Яна Малкольма

В честь юбилея культовой франшизы "Парк Юрского периода" в Лондоне возле Тауэрского моста появилась огромная статуя доктора Яна Малкольма.

Монумент длиной 7,6 метров и высотой 2,7 метра изображает героя актера Джефф Голдблюма в его знаменитой позе из картины "Парк Юрского периода".

Now I see him, he's the most beautiful thing I ever saw. #jurassicjeff @NOWTV pic.twitter.com/KIMAQnBFg7