В Лондоне в честь 25-летия "Парка Юрского периода" появилась статуя Яна Малкольма

В честь юбилея культовой франшизы "Парк Юрского периода" в Лондоне возле Тауэрского моста появилась огромная статуя доктора Яна Малкольма.

Монумент длиной 7,6 метров и высотой 2,7 метра изображает героя актера Джефф Голдблюма в его знаменитой позе из картины "Парк Юрского периода".

Как говорит сам актер, расслабленная поза и расстегнутая рубашка были его импровизацией. Впоследствии этот кадр из фильма послужил для создания множества интернет-мемов.

Огромный Ян Малкольм весом в 150 кг будет радовать жителей и гостей британской столицы до 26 июля.