В Лондонском зоопарке детенышу окапи дали имя невесты принца Гарри

В зоопарке Лондона детеныша окапи или лесного жирафа назвали Меган, в честь невесты принца Гарри, сообщают информагентства. Малышка родилась в декабре 2017 года, но имя получила только сейчас. Этот вид животных находится под угрозой исчезновения.

Сообщается, что назвав парнокопытное именем будущей королевской особы, сотрудники зоопарка вовсе не хотели обидеть Меган Маркл. Такое имя животное получило из-за того, что в свое время этот вид случайно открыл путешественник Гарри Джонстон. Кроме этого, таким способом сотрудники зоопарка хотели привлечь внимание общественности к этому вымирающему виду животных.

Окапи сразу похожи на три других вида животных – жирафа, зебру и лошадь. Животное в холке в среднем достигает 150-170 см и весит около 250 кг.